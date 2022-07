“Ormai è chiaro ci saranno le elezioni, a tutti quelli che dicono i politici sono tutti uguali rispondo no, noi abbiamo portato Draghi, Conte, Salvini e Berlusconi lo hanno mandato a casa”. Ad attaccare fuori dalla Camera dei deputati il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, prima di incontrare i deputati del suo partito. “C’è chi costruisce e chi distrugge alle elezioni tocca ai cittadini scegliere. Chi invece ha voluto lo sfracello e il disastro si assuma le responsabilità”, ha continuato. E sull’ipotesi di alleanza con il Pd, se i dem considereranno conclusa l’esperienza del campo largo con i 5 Stelle, attacca: “Domenica prossima in Sicilia fanno le primarie con i grillini, prima annullino le primarie, poi ne parliamo”. Per poi scherzare con i cronisti, con accanto la deputata dem Alessia Rotta, incontrata prima di entrare a Montecitorio: “Lei ha costruito la candidatura vincente di Damiano Tommasi a Verona. Giallorosso? Non come coalizione, ma come grande cuore…e comunque l’unico Diba, è Dybala…“.