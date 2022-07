La crisi di governo raccontata da Enrico Mentana. Uno schema fisso, ormai noto al pubblico, con le famose “Maratone“. Giornata movimentata, conclusasi di fatto con la fine dell’esecutivo guidato da Mario Draghi, ma anche con tutti i siparietti del caso. Il direttore del “TgLa7” nel corso della diretta ha liquidato senza troppi giri di parole Antonio Tajani, esponente di punta di Forza Italia, reo di aver scelto di rilasciare dichiarazioni prima alla concorrenza, allo speciale di “Quarta Repubblica” con Nicola Porro su Rete4.

“Enrico, il presidente Tajani ha deciso di parlare con una testata per volta”, spiega l’inviato in collegamento: “E chissenefrega, mica dobbiamo fare la fila per parlare con Tajani. Parli con gli amici suoi, non ci interessa. Chiudi il collegamento”, il commento di Mentana con chiosa velenosa “Se bisogna far la fila per Tajani…“. Una lunga giornata conclusasi con una stoccata anche ai vertici di La7 che hanno deciso di “scaricare blocchi pubblicitari“, come si suol dire, prima dell’edizione delle 20 facendo ritardare di circa dieci minuti la messa in onda: “Buonasera, siccome è una giornata importante, importantissima. È il giorno in cui finisce la legislatura, cade il governo Draghi, il premier va a dimettersi. Come vedete hanno pensato bene di mettere dieci minuti di pubblicità prima della presentazione del telegiornale, forse è la punizione per aver fatto dodici ore di diretta. Ma ovviamente Nemo propheta in patria (Nessuno è profeta nella propria patria, ndr)”, si è sfogato il direttore nel corso dell’anteprima. Nel corso dello speciale Mentana si è concesso un altro colpo di scena con la presenza a sorpresa in studio di Antonello Piroso. Ex direttore del TgLa7, predecessore proprio di Mentana, conduttore di Omnibus ma anche di Niente Personale. Un ritorno al telegiornale dodici anni dopo la sua uscita e a dieci anni di distanza dalla sua ultima apparizione sulla settima rete. I rapporti tra i due giornalisti non erano mai apparsi idilliaci.