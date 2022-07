Lo scorso autunno Bianca Atzei aveva dato notizia di un aborto spontaneo: un fatto che aveva duramente colpito l’umore della cantante. Ora, però, la lieta novella. Direttamente dal proprio profilo Instagram l’artista si fa ritrarre al mare con il pancino (non ancora pancione) teneramente baciato dal compagno Stefano Corti. “Ti abbiamo desiderato/a più di ogni altra cosa al Mondo. Ti aspettiamo e ti daremo tutto il nostro amore…“.

Una grande gioia che arriva dopo un lungo periodo nel quale la coppia aveva provato ad avere un bambino. Non riuscendo ad averlo i due si erano rivolti alla procreazione medicalmente assistita. Una volta rimasta incinta, però, la Atzei aveva avuto un’interruzione di gravidanza: “Quando ho visto quel test positivo è stato il giorno più bello della mia vita” aveva raccontato sui social, “purtroppo quella felicità è sparita nel momento in cui abbiamo saputo che la gravidanza si è interrotta dopo qualche mese e si è dovuti intervenire chirurgicamente“. Il grande dolore non aveva però impedito alla cantante di continuare a sognare di diventare mamma. Ora, finalmente, quel sogno è destinato a diventare realtà.