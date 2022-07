Lo scorso maggio il settimanale “Diva e Donna” aveva pubblicato in esclusiva le immagini di Guy Binns, compagno di Eleonora Berlusconi, mentre baciava e abbracciava un’altra donna a Parco Sempione, a pochi passi dal Castello Sforzesco a Milano. Immagini che lasciavano pochi dubbi, il segnale chiaro di una relazione finita tra la figlia dell’ex premier, nata dall’amore con Veronica Lario, e il modello britannico.

Un clamoroso tradimento a favore di flash per una storia nata nel 2011, con la successiva nascita di tre figli: Riccardo, 9 anni, Flora, anni 5, e Artemisia, di soli di due anni. Il settimanale “Chi“, edito dalla famiglia Berlusconi, conferma la fine della relazione aggiungendo un nuovo tassello. La figlia del Cavaliere torna a sorridere con un altro uomo, definito in questa fase “amico speciale”. Eleonora Berlusconi ha trascorso due giorni di relax in Sardegna con Pajtim Kasami, centrocampista del Basilea. I due si conoscono da tempo, sono usciti insieme più volte e ora sono volati al mare per rafforzare il loro rapporto.

“Sono stati a bordo del Magnum 70, il lussuoso motoscafo di Silvio Berlusconi, fra l’arcipelago della Maddalena e Tavolara. La prima sera i due sono scesi a Poltu Quatu per un giro su terra ferma e una cena in un ristorante caro a Eleonora. Il secondo giorno – a parte un pranzo piuttosto lungo e davvero tranquillo presso il ristorante La Corona sull’isola di Tavolara – i due sono sempre rimasti in rada”, spiega il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Il calciatore è noto alle cronache non solo sportive per essere stato fidanzato con Nicole Scherzinger, la cantante leader delle Pussycat Dolls.