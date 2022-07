La situazione in Versilia (Lucca), per il rogo che da lunedì sera brucia le colline di Massarosa e che si è esteso anche nel territorio del vicino comune di Camaiore – nella tarda serata di ieri il sindaco Marcello Pierucci ha disposto un’ordinanza di evacuazione dell’intero paese di Fibbialla – continua a essere difficile. Nella notte, come si vede nel video diffuso dai vigili del fuoco, a causa del vento i fronti di fiamma si sono rinforzati e mutando direzione, sono arrivati sino agli abitati di Miglianello, Pieve a Elici, Montigiano, coinvolgendo anche gli insediamenti posti a fondo valle di via di Roncò, via Acquachiara e via Polla di Morto. Sono scattate così altre evacuazioni – con l’aiuto di pompieri, protezione civile, carabinieri e polizia locale – per i nuclei abitati direttamente minacciati dalle fiamme. Si tratta, al momento, di circa 200 persone.