Nel giro di un anno la vita di Sangiovanni è completamente cambiata. Dalla scuola di Amici alle classifiche musicali, l’esistenza del 19enne non è più la stessa. Accanto a lui, però, c’è sempre Giulia Stabile, la ballerina che lo ha battuto nella finale della ventesima edizione del talent show di Canale 5. E se puntualmente si rincorrono voci di crisi tra i due, il diretto interessato, intervistato dal Corriere della Sera, fa sapere: “Giulia mi dà tanto, mi fa stare bene, mi vuole molto bene: è bello essere voluti bene ed è bello anche ricambiare il bene quando te ne vogliono così tanto. Per certi versi è difficile vivere una storia normale perché siamo personaggi pubblici, ma cerchiamo di viverci la nostra relazione come se fossimo due ragazzi che non fanno questo mestiere e che vogliono solo volersi bene e aiutarsi reciprocamente”.

La fama rende dunque difficile vivere un amore fresco come il loro, così come ti mette di fronte alla cattiveria delle persone. “Ne ho sofferto parecchio, chiunque apre i social e giudica, insulta, offende, senza filtri. C’è davvero poco buonsenso, a molti non importa se tu stai male, a loro importa della loro stupida gloria di aver scritto qualcosa contro qualcuno solo per attirare l’attenzione” commenta l’artista di Malibu.

Sangiovanni ad ogni modo va avanti per la propria strada, tenendo bene a mente gli insegnamenti di Martin Luther King, uno dei suoi idoli: “Quando l’ho studiato a scuola sono davvero rimasto impressionato, quell’ideale, quella forza, quel discorso mi sono rimasti impressi per tanto tempo. Quella era la sua meta: fare del bene al mondo”.

Una missione che la giovane popstar cerca di perseguire anche con la propria musica. Il messaggio che spera di diffondere, infatti, è “che ci si può voler bene, che si può essere liberi di essere ciò che si vuole; la cosa che mi importa di più con la mia musica è che le persone ci si possano ritrovare, il mio scopo è aiutare chi è in difficoltà“.