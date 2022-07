Un 62enne è stato arrestato a Roma dalla polizia con l’accusa di essere il responsabile di un incendio divampato ieri nella zona della Pisana. L’uomo, che dovrà rispondere di incendio boschivo doloso, è stato fermato mentre si aggirava con un accendino in mano nella zona in cui sono in corso le operazioni di spegnimento. Ad accorgersi della sua presenza sono stati i vigili del fuoco che da due giorni stanno lavorando per spegnere il rogo. Le fiamme erano state segnalate domenica a Parco della tenuta dei Massimi. Le operazioni di spegnimento hanno coinvolto anche due elicotteri e un canadair oltre a diverse squadre dei pompieri. Ad essere date alle fiamme erano state delle sterpaglie e un’area boschiva. Il presidente del XII Municipio XII Elio Tomassetti aveva spiegato che il rogo sarebbe partito da inneschi multipli. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha ringraziato la polizia di Stato aggiungendo che “chi si macchia di simili gravi atti criminali deve sapere che non rimarrà impunito. Proteggiamo il nostro patrimonio verde e la nostra salute”.

