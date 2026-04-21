di Nadia D’Agaro

Mentre in Italia è in discussione al Senato il disegno di legge 1552 che vuole legittimare il pieno sfruttamento delle risorse faunistiche viste unicamente come fonte di reddito (dal turismo venatorio, agli interessi agroalimentari, alle armi), e consegnare l’avifauna alla gestione privata, in Germania tengono il fiato sospeso per il destino della megattera Hope/Timmy, che già verso il 7 aprile era stata data per spacciata, come riportato da questo giornale, ma che stamattina si è mossa riaccendendo le speranze, favorita dall’alta marea.

La diretta di News5Live è seguita da una media di 50.000 persone, che, in tedesco ovviamente, discutono delle procedure di salvataggio, mandano pensieri positivi a Hope/Timmy, si redarguiscono l’un l’altro se vengono diffuse false notizie, e occasionalmente intervengono gli autori della diretta, per riportare gli abbonati alla moderazione dei toni. Ogni tanto aprono la chat anche ai non abbonati, e allora ne ho approfittato per mandare i miei saluti dall’Italia, che si sono persi nella folla degli interventi.

Non so come finirà la storia di Hope/Timmy, al momento in cui scrivo è ferma in una posizione non favorevole, troppo vicino alla costa, e il ritorno della bassa marea potrebbe domani vanificare tutto il viaggio che con sorpresa ha condotto oggi. Ma volevo condividere con gli amanti degli animali questo momento di solidarietà verso Hope/Timmy, una solidarietà che a me scalda il cuore.

E quindi mi rivolgo a Mattarella, rispettosamente, ma con fermezza: Presidente, non la promulghi la legge 1552, la rimandi alle camere per motivi di incostituzionalità, le future generazioni la ringrazieranno, L’Europa eviterà di comminarci altre pesanti sanzioni, e la sua figura istituzionale ne guadagnerà positivamente. Firmato: una italiana preoccupata.

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