È Johnny Depp a chiudere Umbria Jazz a Perugia. L’attore, che a dire il vero nasce come musicista, è passato dall’Italia per una tappa del tour che lo vede impegnato, nelle vesti di special guest, con Jeff Beck. I due hanno da poco pubblicato un album di cover, intitolato 18, e questa è stata l’occasione per presentarlo al pubblico italiano.

Dopo la vittoria nel processo contro la ex moglie Amber Heard, Johnny Depp torna a suonare la chitarra e lo fa accanto a una leggenda vivente come Jeff Beck, artista entrato nella Rock and Roll Hall of Fame per ben due volte: prima con gli Yardbirds, poi da solista.

Nonostante il caldo cocente i fan hanno riempito l’Arena Santa Giuliana nella data del 17 luglio e, il giorno prima, hanno dato il benvenuto alla star di Hollywood assediando l’hotel in cui Depp, arrivato a Perugia da Montreaux, ha alloggiato. Rimaste a bocca asciutta le fan che speravano in un incontro ravvicinato con il divo. Il “pirata” del grande schermo è rimasto protetto dalla sicurezza, ma non ha mancato di salutare da lontano ammiratori e ammiratrici che si erano assediati all’esterno della venue poco prima del soundcheck.