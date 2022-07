Glamour, che passione. Ma anche che dolore. Lo sa bene Joan Collins, che a causa della sua passione sfrenata per i tacchi alti, ancora fieramente indossati a 89 anni, è finita in ospedale per un nervo schiacciato nella gamba. Così l’attrice che ha indossato i panni di Alexis Colby nella serie tv Dynasty ha dovuto momentaneamente interrompere le vacanze per fare pit stop in ospedale.

Joan Collins ha pubblicato sui social uno scatto in cui, sorridente, è in posa su uno yacht: “Godendomi una fantastica giornata fuori una settimana prima che dovessi andare al Princess Grace Hospital di Monaco per un nervo schiacciato nella gamba” ha scritto, dando notizia dell’incidente.

A Page Six un amico dell’attrice ha spiegato che la donna è stata “trasferita in aereo in ospedale” e ora “è tornata a casa a St. Tropez e sta camminando”. È stato lui a puntualizzare come la passione di Joan per il tacco 15 abbia causato il patatrac.

Un rappresentante della Collins ha aggiunto: “Il dolore è stato atroce, ma fortunatamente l’ha affrontato e ora sta bene. È nel sud della Francia e si sta godendo il resto delle sue vacanze”. La donna quindi sta bene, ma “quei nervi schiacciati sono brutali. È la cosa più dolorosa”. E se vi state chiedendo se dopo questo episodio la star tradirà i tacchi alti per scarpe più comode vi sbagliate di grosso: “Questo non inibirà in alcun modo la sua moda”,

D’altronde qualche anno fa Joan aveva confidato a Vogue il proprio disprezzo per i jeans in questi termini: “Spero davvero che le persone spendano più soldi per i vestiti, perché nessuno si veste più… Finiranno tutti in jeans e magliette, che penso sia tragico“.