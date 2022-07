In questa estate caldissima la temperatura si impenna ancor di più (se possibile) con una discussione che sta coinvolgendo sempre più persone sul web. È quella che riguarda il conto di una cena di pesce a San Benedetto del Tronto: 480 euro per 4 persone, di cui 280 solo per i primi piatti. A dire la sua è anche Omar Leccesi, chef del ristorante La Villetta a Monterotondo (Roma), molto noto anche sui social. Ed è proprio qui, più precisamente su TikTok, che dice la sua sulla questione dopo essere stato interpellato da più parti.

“Ormai tutta Italia parla di questa cena di 508 euro scontata a 480 per quattro persone per una cena di pesce. E c’è nell’aria uno stupore generale” esordisce Omar Leccesi. “Ma di che dobbiamo essere stupiti? Una certezza nella vita è che se vuoi mangiare pesce buono non puoi spendere poco. Il pesce buono, fresco, lavorato, trattato, acquistato e conservato in un determinato modo costa soldi. Non pensate di spendere 25 euro”.

Quindi commenta la vicenda di San Benedetto del Tronto: “Quattro primi con la cicala 280 euro? […] Ragazzi, parliamo di cicala, non di uno spaghetto con il tonno in scatola con tutto il rispetto. È un crostaceo rarissimo che costa a noi ristoratori tantissimo e che di conseguenza viene venduto ad un prezzo alto. Ma la domanda che faccio è: quando vi vengono dati i menù, li leggete sì o no? La cicala costa magari 150 euro al chilo: vi arriva il ragazzo a tavola, vi dice che le cicale pesano “x”, nella vostra testa non vi fate un calcolo?”.

La vicenda è diventata virale dopo che uno dei componenti della tavolata aveva condiviso in rete lo scontrino della cena consumata in uno chalet del lungomare a San Benedetto del Tronto. Un conto salato, a detta del diretto interessato, che inizialmente ammontava a 508 euro, arrotondati a 480 e poi scontati fino a 400. Ma che cosa avevano consumato i 4 amici? Lo scontrino riporta 100 euro per quattro antipasti degustazione, 60 euro per quattro crudi, 56 euro per due bottiglie di Rosè, 4 euro di acqua e 8 di coperto. A completare il tutto, come detto, 280 euro di primi piatti.