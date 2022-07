“I miei figli sono stati la mia forza più grande nei momenti difficili, che sono stati tantissimi. Da quattro anni c’è Giovanni. È l’uomo che ho sempre cercato, che mi completa, mi rende felice e serena. L’ho trovato quasi fuori tempo massimo”. A parlare così al Corriere della Sera è Simona Ventura. Giovanni Terzi è il suo compagno e con lui c’è in programma un matrimonio. Ventura parla di molte cose, anche di come vede la tv di oggi, lei che tv se ne intende e ne ha fatta tanta, bene: “Credo che chi fa tv possa avere successo sui social. Non è facile il contrario“, dice. E spiega: “Non si fa la gavetta. Sarò obsoleta ma è così che ho imparato a navigare in questo mare. Sto preparando un progetto per i ragazzi che hanno contenuti da proporre e che hanno voglia di misurarsi da subito nel mondo del lavoro”. Il momento del massimo successo lo ricorda bene (come dimenticarlo?): “Dal 2001 al 2011 è stato il mio momento d’oro. Mi cucivo addosso i miei programmi, facevamo il 30-40% di share. Programmi cui sono rimasta molto legata e loro a me, ma che non rifarei mai”, racconta. Attualmente conduce Citofonare Rai2 con Paola Perego: “Evviva le donne cui piace lavorare con le altre donne. Paola e io ne siamo un esempio, ma anche Maria De Filippi è una che ci valorizza. Non sopporto, invece, le donne che odiano le altre donne”.