“Sono un po’ esistenzialista, credo ancora nell’avere un’idea”. Gianluca Grignani intervistato da Gabriele Parpiglia a ‘Seconda Vita’ rende a pieno il titolo del programma di Real Time. Perché le sue dichiarazioni parlano di un nuovo inizio: “Oggi sono vergine in un certo senso, devo essere perfettamente puro con me stesso. E oggi lo sono, come non mai”. Inutile tornare sulla turbolenta vita del cantautore: bene semmai sperare che il suo ritorno ai live duri a lungo e che, come dice lui, scrivere canzoni torni a essere una delle parti principali della sua vita. Non si sottrae quando c’è da parlare di musica e di contemporaneità: “La musica oggi è in difficoltà. Dopo Gesù Cristo e i Beatles è arrivato il computer. E la musica è tornata indietro, al Medioevo“. Lo scorso 13 luglio, sempre a proposito di artisti del momento, col Messaggero ha parlato dei Maneskin: “Vediamo cosa faranno. Io onestamente non li ho ancora compresi, musicalmente parlando: conosco due o tre canzoni, troppo poco per giudicare”.