Ivano Monzani è innarestabile. Dopo l’attenzione mediatica ricevuta durante il concerto LoveMi (organizzato da Fedez in piazza del Duomo a Milano) per via delle sue smorfie quando sul palco si alternavano artisti forse non proprio di suo gradimento, possiamo dire che Ivano è diventato ufficialmente l’addetto alla sicurezza più famoso del web. E i numeri sembrano darci ragione. L’uomo infatti è ormai virale su TikTok tanto da aver superato i 35,7 mila follower e oltre 387 mila like complessivi ai suoi video.

Nelle ultime ore Ivano si è reso protagonista sui social di una gag a San Siro, in occasione del concerto tutto esaurito di Max Pezzali. Ed è proprio con lui che è nato un siparietto tutto da ridere. Qualcuno nel backstage chiede al cantante: “Ma Ivano lavora bene?”. La reazione di Max non tarda ad arrivare. Il cantante infatti, se prima sembra tentennare, scoppia a ridere e abbraccia Ivano, che nel frattempo è impegnato a fare le sue immancabili espressioni facciali. All’esterno dello stadio (come in tutte le venue dove l’uomo ha preso parte lavorando attivamente) anche questa volta molti ragazzi hanno chiesto a Monzani foto e video saluti. Se fino a qualche concerto fa l’uomo appariva imbarazzato da queste richieste e questa sovraesposizione arrivata tutta d’un tratto, ora Ivano sembra essere a suo agio e divertito dal momento. Qualche sera fa, sempre a San Siro, la Security ha prestato servizio anche al “Tutto accade” di Alessandra Amoroso e anche in questo caso non sono mancate le sue reazioni social. È proprio vero che con Ivano accade di tutto… perfino cercare di seguire più i suoi spostamenti sotto al palco che il concerto dell’artista per cui si è pagato il biglietto!