Andy MacDowell ne è soddisfatta, si sente libera. La sua chioma grigia le piace e la allontata dall'”obbligo” della tintura: “Durante la pandemia come molte donne mi sono confrontata con il problema della ricrescita. E mi è piaciuto come il grigio si abbinasse alla pelle del viso e al colore degli occhi. Ho capito che sarei stata più felice smettendo di tingermi i capelli. E oggi lo posso dire: sono più felice. Mi piace davvero moltissimo questo look, a 64 anni mi sento libera. Volevo vivere quest’esperienza e l’ho fatto“, ha raccontato l’attrice 64enne a People. Non è la sola nel mondo di Hollywood ad aver scelto di lasciare i capelli crescere bianchi. Così anche Catherine Zeta-Jones, 51 anni, in grande forma. In una delle foto che ha postato sul suo profilo Instagram si vede la chioma con i capelli bianchi a dimostrazione di come il tempo che passa non sia per lei cruccio e fonte di ansia, semmai traguardi raggiunti e voglia di stare bene con se stessa. Zeta-Jones offre spunti di benessere provando anche a proporre ai follower uno stile alimetare sano, mostrando i suoi pasti sul set e invitando talvolta a non essere troppo duri nelle scelte ma anzi, a concerdersi un po’ di tutto.

