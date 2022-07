Nell’immaginario collettivo rimane indelebile, oltre il suo abito/bomboniera al marriage con il pupillo reale, la sua hot performance succhiamento/alluce al suo allor

a amante John Bryan, suo sedicente consulente finanziario, a bordo piscina a Saint Tropez. La “rossa” era ancora sposata, avrebbe divorziato solo nel 1996. Ah, quel piede malandrino e quel imprevisto colpo di sole che le costò la reputazione. Poi anni dopo venne altro colpo di fulmine con il conte Gaddo della Gherardesca.

Il tempo non ha scalfito l’affetto che Fergie ha per la Lembo family, né il suo amore viscerale per la musica napoletana.

E quindi Gianluigi Lembo, il front man più croccante che ci sia, le ha intonato ‘O Surdato ‘Nnammurato e Reginella.

E poi Sweet Carolina, la sua canzone del cuore. A questo punto l’ex moglie del principe Andrea, terzogenito della Regina Elisabetta, si è divertita a danzare sulle note del sirtaki, la tradizionale danza greca rivisitata al sax. Come da rito sale sul palco. Ancora abbracci, tammurriate e tarantelle con tutta la band.