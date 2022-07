Sono pochi i personaggi famosi che hanno dato il loro parere sulla chiacchierata separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Simona Ventura lo ha (ri)fatto quasi subito parlando al Messaggero, e adesso tocca Vladimir Luxuria che con la conduttrice ha condiviso, nel ruolo di opinionista, la lunga edizione de L’Isola dei Famosi. E se il migliore amico di Totti, Alex Nuccetelli ha raccontato al Corriere che i due avrebbero atteso a comunicare la separazione anche “per permettere a lei di fare l’Isola”, Luxuria non ha dubbi: “Ilary non fa mai pesare gli altri i suoi problemi, tende sempre ad essere allegra e vivace. Lei è una tosta, sicuramente sa come affrontare questa situazione”, ha detto a Torino Cronaca Oggi. Per poi aggiungere: “Sono due persone intelligenti”. Va detto che Blasi ha condotto l’Isola dei Famosi senza lasciar trapelare alcun segno di quanto stava affrontando e davanti alle telecamere non sembra cosa facile.