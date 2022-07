Si chiama Nadia Ovcina ed è la vedova del famoso cantante Gianni Nazzaro, scomparso lo scorso luglio. Ovcina è stata fermata in pieno centro a Roma a bordo di un’auto con la quale girava in ZTL usando il pass disabili del marito morto. Ovcina è stata denunciata e a suo carico gli agenti hanno trovato più di 900 multe da pagare. La macchina usata dalla donna ha una targa francese perché non è stata ancora immatricolata in Italia, nonostante lei si trovi qui da tre mesi. La notizia la dà Il Mattino. A Ovcina è stata fatta una multa da 500 euro ed è scattato il sequestro dei veicolo. La donna è stata ospite di diverse trasmissioni televisive tra le quali Domenica In: “Sto male, è un dolore senza fine, che non potrà mai passare. Voglio vivere solo per mantenere presente l’immagine di Gianni Nazzaro. Non lo devono dimenticare perché merita di essere sempre ricordato. La televisione non è stata generosa con lui”, disse poco dopo la morte del cantante.