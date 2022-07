Una notte turbolenta per Jonathan Kashanian sul suo profilo Instagram: tutto un epic fail?

Questa notte il profilo Instagram di Jonathan Kashanian è stato al centro di un “piccolo inconveniente” (forse non voluto?) a luci rosse. Sono quasi le due ed è da poco terminato il compleanno di Gabriel Garko a Roma. Siamo a Palazzo Brancaccio: qui tutti gli ospiti (e sono davvero tanti) sono arrivati nel dopo cena per festeggiare l’amico attore. Qualche nome? Sabrina Ferilli, Adua Del Vesco, Alessandra Mussolini, Gina Lollobrigida, Milly Carlucci, Christian De Sica, Claudia Gerini, Mara Venier, Cristiano Caccamo, Diana Del Bufalo, Eleonora Daniele, Elisabetta Gregoraci, Eva Grimaldi, Imma Battaglia, Francesca Manzini, Drusilla Foer, Manuel Bortuzzo, Giuliana De Sio, Laura Freddi, Maria Grazia Cucinotta, Massimo Ghini, Nancy Brilli, Paolo Conticini, Pino Ammendola, Samantha De Grenet, Sandra Milo, Stefania Orlando, Virginia Raffaele, Alessandro Zan, Rocco Casalino, Francesca Cipriani, Antonio Medugn, Beppe Convertini, Guglielmo Scilla, Paolo Stella, Ludovico Fremont, Valeria Graci, Vittoria Schisano e tanti altri ancora. Tra loro, appunto, anche l’inimitabile esperto di stile e tendenze Jonathan Kashanian, noto al grande pubblico per aver partecipato e vinto il Grande Fratello nel 2004 e più recentemente visto come volto fisso nel cast di Detto Fatto su Rai2.

Quella storia Instagram rimossa poco dopo: tutto un epic fail?

Come vi anticipavamo, sul profilo di Kashanian attorno alle ore 2 è stata caricata una storia Instagram che è rimasta circa quindici minuti online. Il contenuto, a luci rosse, mostrava il momento dell’atto sessuale, senza rendere riconoscibili però i volti dei due protagonisti in questione. Perché è stata caricata una foto con quel tipo di contenuto su un social come Instagram? Uno sbaglio? Attacco del profilo da parte di hacker? Una storia voluta ma rimossa perché segnalata dagli utenti? Difficile rispondere a questa domanda, perché dopo poco l’immagine è sparita. Kashanian non ha dato motivazioni in merito con ulteriori storie. Pare essere stato proprio un epic fail.