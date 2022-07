Leggi Anche Ivana Trump morta, parla l’amica Simona Ventura: “Non ha retto al dolore per Rossano Rubicondi. Il loro amore vero e importante”

È morta per una caduta dalle scale. Questa la causa del decesso di Ivana Trump, 73 anni. I medici l’hanno trovata senza vita nella sua casa nell’Upper East Side a New York lo scorso 14 luglio. Si era parlato di arresto cardiaco ma ora, stando all’Abc che cita i risultati dell’autopsia, si apprende che Trump è morta in seguito alle numerose ferite riportate dopo la caduta. La morte è stata classificata come “incidente”. Nata Ivana Marie Zelníčková nel 1949, la modella ceca sposò Donald nel 1977, a 24 anni. La coppia fu una delle più celebri negli Usa a cavallo tra gli anni ’80 e ’90, prima di una separazione pubblica – e rumorosa – dovuta all’incontro di Trump con Marla Maples, che diventerà la sua seconda moglie. Negli ultimi anni i due erano tornati in buoni rapporti e l’ex presidente Usa ha deciso di posticipare il comizio previsto in Arizona al prossimo 22 luglio “per amore e rispetto“.