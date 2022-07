Altro che accordo legale a portata di mano e separazione rapida. Chi pensava che i lunghi mesi intercorsi tra l’annuncio della crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi, lo scorso febbraio, e i due comunicati che hanno certificato la fine del matrimonio (lunedì scorso) fossero funzionali a trovare un patto silenzioso per spartirsi l’ingente patrimonio di famiglia, ha commesso un errore di valutazione. “Niente è stato deciso, si apprende da fonti qualificate”, rivela oggi il Corriere della Sera spiegando che tutto è fermo perché una delle due parti, ovvero la Blasi, è assente per ferie. La conduttrice è volata in Tanzania per un safari con i tre figli e alcuni familiari e dunque la partita per il divorzio è ferma.

TOTTI-BLASI, L’ACCORDO PER IL DIVORZIO È LONTANO

Tutto lascia pensare che i rispettivi avvocati, il matrimonialista Alessandro Simeone per la Blasi e Antonio Conte (già legale della Roma e dei calciatori De Rossi e Zaniolo) per Totti, stiano lavorando in grande segreto per trovare un accordo, ma secondo quando riporta il Corriere, “Ilary non ha fretta“, forse perché sa bene che gli intrecci familiari e quelli economici con il quasi ex marito sono difficilmente risolvibili in poco tempo. “Il papà di Ilary, Roberto, e il cognato Ivan, marito della sorella Silvia, sono coinvolti nella gestione delle attività dell’ex numero 10 giallorosso (che per quieto vivere ha sempre lasciato fare, specie quando ancora giocava a calcio e aveva altro a cui pensare). E hanno voce in capitolo pure sui suoi contratti pubblicitari. Mica poco”, aggiunge il quotidiano di via Solferino.

ALLA CONDUTTRICE RESTERÀ LA CASA DA 10 MILIONI

Ma in quel “niente è stato ancora deciso” si snoda la complessa intesa che i legali dell’ex Capitano della Roma e della conduttrice dovranno trovare nelle prossime settimane. Appena poche ore fa si parlava di un accordo raggiunto in via stragiudiziale e di separazione “con negoziazione assistita”, oggi invece il tavolo pare essere completamente ribaltato. Tra i pochi punti che però coincidono nelle varie ricostruzioni spifferate in questi giorni, c’è quella che riguarda la mega abitazione dell’ex coppia all’Eur: la conduttrice dell’Isola dei Famosi dovrebbe restare a vivere lì, nella casa da “25 stanze, doppia piscina, campi da padel, palestra super accessoriata, valore intorno ai 10 milioni di euro“, come riporta il Corriere. Per il resto, quote societarie e partecipazioni varie, sarebbe tutto ancora da definire.