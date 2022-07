È diventato virale in queste ore ma risale al 2021, alla tappa torinese del concerto di Emma Marrone. Cosa è successo? Tutto scorre bene, lei sul palco è come sempre favolosa. A un certo punto, l’imprevisto. Una cavalletta ‘on stage’. La cantante non la prende affatto bene e l’effetto comico (anche se lei pare davvero impaurita) è garantito: “Mi sento male, non vado avanti. La portate per favore lontano? Senza ammazzarla, basta che la richiudete da qualche parte. È grande come un gatto“. Il pubblico ride, e anche a vedere il video un sorriso viene da farlo. Qualcuno arriva a portare via l’insetto e Emma scherza: “Ma l’avete vista? Sembrava un bambino. Ho pensato che fosse salito sul palco un bambino! Io nella vita ho paura solo di una cosa: le cavallette”. “Non sei sola”, si legge nei commenti.

