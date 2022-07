Dove sono in viaggio di nozze Francesca Pascale e Paola Turci? La domanda non vi toglie il sonno, c’è da scommetterci. Ma quello del gossip è un meccanismo sempre in funzione e, va da sé, in molti si lasciano incuriosire. Ecco che sui social è cominciata ‘la caccia alla destinazione’ scelta dalla bellissima coppia dopo che Turci ha postato una foto sul suo profilo Instagram: lei in gran forma davanti all’insegna di un ristorante, Trastevere. Roma? No. Los Angeles, lo scrive la stessa Turci. Vicinissime alla spiaggia di Santa Monica. La foto è stata postata il 15 luglio, compleanno di Francesca Pascale alla quale la cantante ha dedicato anche una story. In questo caso la foto è scattata davanti a una grande scritte ‘Love’ e la didascalia ‘Love, Unforgettable, Love” parla chiaramente alla moglie. Auguri e buon divertimento!

