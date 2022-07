La notizia della morte di Ivana Trump è arrivata nella tarda serata di giovedì 14 luglio all’improvviso. Il primo a darne notizia è stato proprio l’ex marito Donald Trump attraverso il suo profilo Twitter: “Sono molto triste nell’informare tutti coloro che l’hanno amata che Ivana è morta nella sua casa di New York City”. La donna, 73 anni, è stata ritrovata senza vita all’interno della sua abitazione di New York. La causa del decesso è stata attribuita fin da subito ad un arresto cardiaco che non le avrebbe lasciato scampo. Cosa è accaduto però nelle ore precedenti il decesso?

Come ogni sera, l’ex signora Trump ha raggiunto il suo ristorante italiano preferito a New York: Altesi Restaurant. Qui la donna, affezionata cliente del locale, ha mangiato e chiacchierato con i proprietari come suo solito. E proprio loro sono stati raggiunti telefonicamente dalla testata The Sun US per avere informazioni su come Ivana avrebbe passato le ultime ore di vita prima della morte. Ecco cosa ha raccontato al giornale Paola Alavian, proprietaria del ristorante: “Ho trovato Ivana un pochino stanca, ma tutto sommato l’avevo trovata bene. Non c’era nessun motivo per essere preoccupati. Come sempre mi ha chiesto come stavo, lei ci ha sempre sostenuto, e abbiamo avuto una conversazione del tutto normale, come quasi ogni volta che l’ho vista qui. Non pensavo avesse problemi di salute, sembrava forse un po’ stanca quello sì, ma per il resto sembrava a posto”. Oltre a queste parole tra le lacrime e lo choc generale, la ristoratrice ha svelato in che modo ha appreso la notizia: “Sono un po’ frastornata in questo momento: qualche ora fa abbiamo visto un gran fermento sotto il suo appartamento, ma non abbiamo capito subito cosa fosse accaduto. Era davvero una persona meravigliosa”.

Ivana lascia i figli Eric, Ivanka e Donald Jr avuti durante il matrimonio con Donald Trump durato 15 anni oltre ai 10 nipoti avuti successivamente negli anni. Eric, a nome dei fratelli, ha affidato il suo stato d’animo ai social: “È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa della nostra amata madre, Ivana Trump. Nostra madre era una donna incredibile – una forza nel mondo degli affari, un atleta di classe mondiale, una bellezza radiosa e premurosa madre e amica”.

Nove mesi fa ci lasciava all’età di 49 anni anche Rossano Rubicondi, ultimo vero amore di Ivana Trump. I due restarono sposati un solo anno ma il loro legame non cambiò con il tempo restando sempre intenso. Anche l’attore fu ritrovato nella sua abitazione: in quel caso riverso a terra nella vasca da bagno dove andrò a sbattere la testa. Le cause della morte in quel caso vennero attribuite ad un melanoma della pelle oltre ad un tumore come concausa già in metastasi che aveva intaccato il fegato. Anche Simona Ventura ha commentato la morte di Ivana. La conduttrice infatti aveva voluto fortemente i due durante la sua Isola dei Famosi, tanto da chiamare poi Rubicondi l’anno successivo in veste di inviato: “Ivana NO… non può essere vero . Non scorderò mai le nostre telefonate e i momenti passati insieme... indimenticabili… buon viaggio grande donna”.