Sono trascorsi appena due giorni dall’annuncio della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, dopo 17 anni di matrimonio. La notizia ha fatto il giro di tv e giornali. Si chiama gossip. E così anche giornalisti apparentemente lontani dal mondo della cronaca rosa hanno commentato la vicenda. Tra questi c’è Carmelo Abbate che, il 12 luglio scorso, su Instagram ha riportato alcune dichiarazioni del pr Alex Nuccetelli, il quale ha detto: “Francesco e Ilary hanno aspettato che lei finisse di condurre l’Isola dei Famosi, poi hanno annunciato la separazione. Si sono presi del tempo per organizzare tutto, per sistemare le cose anche dal punto di vista economico. Lo hanno fatto anche per i rispettivi attuali compagni, penso. Sono due bravissimi ragazzi, seri. Penso che se fosse stato per Francesco, questo matrimonio sarebbe continuato. Lo dico con grande rispetto per tutti e due”. Quindi Abbate ha commentato: “Lui è Alex Nuccetelli, body builder e pr romano. Fu proprio lui 20 anni fa a presentare Ilary Blasi a Francesco Totti. Queste sono le parole di un amico, i suoi pensieri, le sue opinioni personali sulla fine del matrimonio, raccolte da Il Messaggero“. Ma è davvero così? Stando al commento di Melory, la sorella più piccola della conduttrice, sembrerebbe di no. “Credo che ‘certi’ amici farebbero bene a stare in silenzio”, ha sentenziato lei. Quindi la replica di Abbate: “Un abbraccio grande“. Intanto Ilary è volata in Tanzania con la sorella Silvia, aspettando che le acque si calmino. Difficile pensare che ciò possa accadere in tempi brevi, vista la grande popolarità di cui godono la conduttrice e l’ormai ex marito, il ‘Pupone’.

