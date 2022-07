Gli amori finiscono, “fanno giri immensi e poi ritornano”. Elodie e Marracash nel videoclip di “Crazy Love” (brano di successo del rapper) avevano in qualche modo raccontato la fine della loro storia:“Mettiamo in scena la fine nostro rapporto e ci uccidiamo a vicenda. Con i gossip che galoppavano, non volevo dare spiegazioni sui social. Ci siamo conosciuti sul set di un video e abbiamo pensato che sarebbe stato bello chiudere il cerchio con un altro video”, aveva spiegato il re del rap italiano al “Corriere della Sera”. Un simbolo inequivocabile, dunque, sigillo di chiusura del capitolo d’amore con la cantante.

Oggi, il loro rapporto è nuovamente sotto i riflettori. I due, impegnati nei rispettivi tour estivi, si stanno sostenendo a vicenda e hanno scatenato le fantasie dei fan su un presunto riavvicinamento. Solo mero gossip? Non proprio. “Il nostro rapporto esiste ancora, ma non è una relazione come la si intende là fuori”, aveva spiegato Marracash. E quindi, dopo i video pubblicati dal rapper alcune settimane fa durante il concerto di Elodie al Circolo Magnolia di Milano, ecco che anche la cantante romana si è trovata a supportare l’ex. L’artista, presente tra la folla al live di Marracash allo “Stupinigi Sonic Park a Torino”, ha ripreso le esibizioni e, in particolare, ha condiviso quella di “Crazy Love”, brano dell’album “Noi, loro e gli altri”. Un caso? Probabilmente no. La canzone, infatti, contiene dei versi a lei dedicati: “Ho sempre perso con la mia natura, ma poi ti sei insinuata, sinuosa con gli occhi verdi, pelle ocra e i tuoi capelli rosa. Quegli occhi così grandi, c’è spazio per entrambi, per la fragilità e per la ferocia, la mia Nefertiti”. Nelle Instagram stories si è poi mostrata orgogliosa mentre applaudiva il rapper. Che l’amore sia sbocciato nuovamente o non sia mai appassito?