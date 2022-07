“Ho una lesione di tipo tumorale al cervello, ma non si sa ancora di che tipo e gravità“. L’attore Riccardo Maria Manera, diventato popolare grazie alla serie di Rai2 Volevo fare la rockstar, ha deciso di raccontare il momento complicato che sta vivendo: dopo essere sparito per un mese dai social, è riapparso postando su Instagram con una foto dal letto di ospedale in cui si notano un vistoso bendaggio in testa e il sorriso ironico (per esorcizzare la paura). “Non mi son mai preso sul serio, non sono mai stato capace, neanche in un momento così”, ammette.

RICCARDO MARIA MANERA HA UNA LESIONE TUMORE AL CERVELLO

L’attore 27enne ha voluto rivelare cosa sta passando e lo ha fatto con un lungo e potente messaggio in cui ammette che la sua vita è stata completamente stravolta. “È un mese che convivo con questa cosa, non molti lo sapevano, ora forse per alleggerirmi un po’ io, lo sto scrivendo qui. Almeno se si sa è perché l’ho detto io”, spiega. Poi entra nei dettagli: “Stamattina mi han fatto una biopsia, chissà che cos’ho. Mi han detto una lesione di tipo tumorale inside my head, ma non si sa ancora di che tipo e gravità. La prassi vuole che io aspetti una ventina di giorni e li aspetterò. Ma a prescindere sticazzi, anzi, sti grandissimi cazzi!”. La sua battaglia è appena cominciata, dunque, e c’è spazio per una riflessione agrodolce: “Il karma, il destino o in qualsiasi modo vogliate chiamarlo è una cosa davvero strana: l’anno scorso ho girato il mio primo film da protagonista su questo argomento. Ho vissuto le stesse cose che sto vivendo ora ma per finta, clamoroso. Ho finito di girare un mese fa una serie con questo nemico dentro. Chissà come ho fatto”. Poi la chiosa finale: «Non vi preoccupate, o almeno fatelo il giusto, io non mi arrendo, mai”. Tra i tanti messaggi di sostegno arrivati sui social ci sono anche quelli delle colleghe Anna Ferzetti e Maria Grazia Cucinotta.

LA CARRIERA DELL’ATTORE DI VOLEVO FARE LA ROCKSTAR

Riccardo Maria Manera ha iniziato a recitare da piccolissimo, complici i genitori entrambi attori teatrali: a 4 anni è già sul palco e ci resta per le 180 repliche dello spettacolo Pensaci Giacomino. Ha partecipato a diversi film e serie tv, tra cui Provaci ancora prof, con Veronica Pivetti, Immaturi, Non uccidere con Miriam Leone, Vivi e lascia vivere su Rai1 con Elena Sofia Ricci. Ma la grande popolarità è arrivata con Volevo fare la rockstar, la serie cult di Rai2 con Valentina Bellè e Giuseppe Battiston, in cui interpretava il fratello della protagonista, Olivia, liceale immaturo che frequenta cattive compagnie e che inizialmente nasconde a tutti la sua omosessualità. Proprio il momento del suo coming out fa svoltare il suo personaggio, facendolo diventare amatissimo dal pubblico. Considerato uno degli attori emergenti più interessanti del panorama italiano, ha girato da poco Prima di andare via, film diretto da Massimo Cappelli.