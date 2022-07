Più luminosa e più grande, in altre parole uno spettacolo del nostro satellite. Torna oggi la Superluna, la terza dell’anno dopo quella invernale e il fenomeno dello scorso giugno con la Superluna “delle fragole”: questa, detta “del cervo” sarà la più grande e più brillante del 2022. Un evento da non perdere, che si terrà nella serata di mercoledì 13 luglio: l’appuntamento è a partire dalle 20,37, quando la Luna piena sarà al perigeo, ovvero alla distanza minima dalla Terra, cosa che renderà questo evento astronomico estremamente suggestivo. Per poter ammirare e fotografare il nostro satellite, però, bisognerà attendere le ore 21.20, il momento in cui sorgerà sopra l’orizzonte. Questa sarà la terza Superluna dell’anno, ma la prima per grandezza. Ma perché viene chiamata “del cervo”? Il nome fu assegnato daglu Algonchini, una tribù di nativi americani, poiché proprio in questo periodo dell’anno i cervi rinnovavano i palchi delle corna.