L’uso dei social. Quante volte se n’è discusso (lo facciamo spesso anche noi di FqMagazine). Inevitabile, allora, non parlare di @dinutrizione (così si chiama il profilo TikTok che conta al momento 72.5mila mi piace; su Instagram si trova anche il suo vero nome: Marilena Di Lorenzo). La protagonista è una “biologa-nutrizionista, farmacista, specialista in scienza dell’alimentazione”, come recita la sua biografia su TikTok. Circa 30 i video pubblicati fino ad ora, tra questi anche anche un paio che hanno fatto discutere sul web. Parliamo ad esempio di un filmato pubblicato lo scorso 2 luglio (1.7 milioni di visualizzazioni ad oggi, dunque virale) in cui la nutrizionista esordisce quasi gridando: “Oooh, questa è anguria, non è acqua”, asserisce indicando una ciotola con delle fette del frutto estivo. Poi continua: “L’anguria, come tutta la frutta, fa ingrassare. Quindi va pesata, in questa ciotola ce ne sono 400g ed è la porzione di frutta della giornata”. Tra gli 8.000 commenti la maggior parte sono a sfavore. “Oooh a chi? A me non lo dici”, “Molto professionale direi… ohhhh”, “OH OH non ci chiamo neanche il cane comunque”, hanno scritto alcuni utenti. E ancora: “‘Fa ingrassare’ penso sia un po’ troppo. Ovviamente bisogna sempre dosare le quantità ma se cominciamo a demonizzare anche la frutta, siamo rovinati” oppure: “Professionale devo dire”. In particolare è diventato virale il video di una ragazza (@chocobutterfreak – Alessia Giovannoni il vero nome – “Biologa Nutrioznista in progress”, scrive nella biografia) che si è scagliata contro la “collega”, raccogliendo 125.1 like e quasi 1 milione e mezzo di visualizzazioni. Nel filmato in questione, Giovannoni – d.ssa Magistrale in Scienze dell’Alimentazione – scrive: “E poi ci domandiamo perché ci sono i disturbi alimentari“. Anche qui i social si sono scatenati, dandole ragione: “Ci manca solo che mi sento in colpa pure dopo aver mangiato un po’ di anguria”, “Ma poi oooh a chi?”. Qualcuno, però, la pensa diversamente. “Ha voluto semplicemente dire che non esistono cibi sani che non fanno ingrassare, anche la frutta mangiata senza cognizione fa ingrassare, come ogni cosa”. Infine un altro utente – parlando di Di Lorenzo – ha sottolineato: “Ma perché quando ha detto ‘Hai mai visto qualcuno che non mangia in sovrappeso?”. Il riferimento è a un altro video in cui la dottoressa diceva: “Volevo dirti, ti è mai capitato di vedere qualcuno che non mangia niente e che è in sovrappeso? Stai scherzando?”. In tantissimi hanno evidenziato come un’affermazione del genere da parte di una professionista sia fuori luogo. Che la dottoressa utilizzi toni volutamente provocatori per finire nei trend di TikTok? Impossibile saperlo. Nella mattinata di oggi 12 luglio FqMagazine le ha scritto un messaggio per un eventuale dichiarazione ma, al momento, non abbiamo ricevuto alcun riscontro.