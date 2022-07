“Sono angosciata e amareggiata dalla violenza che continua ad esserci a Milano“. Inizia così l’appello pubblicato su una Instagram story da Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale si rivolge al sindaco del capoluogo meneghino, Giuseppe Sala e aggiunge: “Ogni giorno ho conoscenti e cari che vengono rapinati in casa, piccoli negozi al dettaglio di quartiere che vengono svuotati dell’incasso giornaliero, persone fermate per strada con armi e derubate di tutto. La situazione è fuori controllo. Per noi e i nostri figli abbiamo bisogno di fare qualcosa. Mi appello al nostro sindaco Beppe Sala”. Poco dopo la pubblicazione della ‘storia’, il leader della Lega Matteo Salvini l’ha ripostata sul suo profilo Instagram: “Prosegue l’incessante problema sicurezza a Milano. Ormai è proprio sotto gli occhi di tutti… Sala e Lamorgese, se ci sono battano un colpo, altrimenti si facciano aiutare”, il commento. Chiara Ferragni e il marito Fedez hanno ricevuto l’Ambrogino d’Oro proprio dalle mani del sindaco Sala il 7 dicembre 2020. Si tratta della massima onorificenza concessa dal Comune a chi ha dato lustro alla città.

