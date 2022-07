“La colpa è nel mezzo“. Titola così il settimanale Chi in edicola con copertina dedicata a Ilary Blasi e Francesco Totti (a destra in un’immagine dal profilo Instagram della conduttrice, a sinistra nella cover). I due, con comunicati separati, hanno dato annuncio della loro separazione. Matrimonio finito. E il settimanale diretto da Alfonso Signorini, oltre ad avere la cover pronta, sembra sapere anche “dove sta la colpa”. Nelle immagini esclusive pubblicate sul numero in edicola viene confermato il legame fra l’ex capitano della Roma e Noemi Bocchi. Totti, secondo il magazine, sarebbe stato a casa della donna dalle 20 e 30 alle 2 e 30 di notte, accompagnato da un amico a bordo di una Smart. E poi avrebbe recuperato la sua macchina a notte fonda. I due sarebbero stati visti più volte al ristorante Isola del pescatore a Santa Severa. Poi allo stadio. E ancora a Monte Carlo e a Tirana insieme. La prima crepa nel rapporto quasi ventennale tra Totti e Blasi, secondo Chi, sarebbe comparsa quando Totti avrebbe letto alcuni messaggi sul telefono della moglie.