Vent’anni d’amore insieme. Una fine, forse annunciata da mesi, che porta tutti gli strascichi del caso. Sul fronte familiare in primis ma anche su quello economico. Francesco Totti e Ilary Blasi alle prese con la gestione del loro patrimonio milionario. Il sito Qui Finanza aveva calcolato in 84 milioni di euro netti i guadagni del Pupone solo da calciatore, il settimanale Oggi aveva accennato a un compenso di 50 mila euro a puntata a Ilary Blasi per la conduzione dell’Isola dei Famosi.

I soldi al centro della scena. Il Tempo parla di un patrimonio condiviso di quasi 100 milioni di euro, il Corriere della Sera accenna all’impero della coppia “Totti&Blasi spa” che include sette società fondate dall’ex calciatore e di cui hanno quote Blasi e parenti dei due. La holding NumberTen (in inglese richiama il numero 10 sulla sua maglia alla Roma) è stata pensata per gestire l’immagine del campione, Totti detiene il 100%, suo fratello Riccardo è presidente mentre la mamma Fiorella figura come consigliera. La società ha un patrimonio netto di 7 milioni di euro e produce 4 milioni di utili.

A questa società fa capo la NumberFive che si occupa degli ingaggi non calcistici di Totti, suo suocero Roberto Blasi ne detiene il 10% mentre l’ex moglie Ilary il 90%. La gestione dell’immagine, della pubblicità, delle apparizioni tv, film, libri e serie televisive erano affidate proprio alla NumberFive, a curare la comunicazione era la sorella della Blasi. “Alla holding fanno poi capo altre società tra cui Longarina srl e Immobiliare Dieci, attive nel mercato immobiliare. Totti è poi socio al 49% di Ct10, società di servizi in ambito sportivo che si occupa di marketing, gestione della carriera dei calciatori e scouting. Società nata nel 2020 assieme a IT Scouting anch’essa pensata per la ricerca di talenti nel mondo del calcio. (…) Nella società sportiva dilettantistica Sporting club Totti come azionisti figurano poi Blasi (90%), il cugino di Totti, Angelo Marrozzini (5%) e il marito della cognata Ivan Peruch che gestisce i campi da calcio e detiene il 5%. La società avviata nel 2020 conta 31 mila euro di fatturato nei primi 7 mesi di attività. “, si legge sul Corriere della Sera.

Attico, ville, negozi nei centri commerciali, palazzine intere e vari immobili. L’amore passa ma il mattone resta. Sul mercato immobiliare è attiva Vetulonia, di cui Totti è socio e amministratore unico. Repubblica fa sapere che le case saranno divise mettendo al primo posto i tre figli Chanel, Christian e Isabel. A loro andrà la casa al mare a Sabaudia, anche la villa da oltre 1500 metri al Torrino andrà ai figli che resteranno a viverci con la mamma. Una dimora con piscina e campo da calcio, alcune delle stanze destinate agli hobby (biliardi e ping pong) e un “museo”, come quello con la collezione di maglie di Totti. L’attico al quartiere Eur nel lussuoso Eurosky Tower (28 piani) secondo indiscrezioni sarebbe in affitto. La villa a Casal Palocco, dove abitava prima del matrimonio e dove si supponeva potesse tornare a febbraio, resta al Capitano.