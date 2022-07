Fine di un’amicizia, almeno da quanto traspare dai social. Elisabetta Canalis e Bianca Balti hanno smesso di seguirsi su Instagram e hanno cancellato dai loro profili social tutti gli scatti insieme, con i rispettivi commenti e like. Ma facciamo un passo indietro. Le due, trasferitesi a vivere all’ombra delle palme di Los Angeles, erano legate da una profondo legame e, nel corso degli anni, erano diventate quasi inseparabili. Tra feste in piscina, allenamenti e condivisione di speciali momenti insieme, avevano trovato equilibrio e forza l’una nell’altra.

Poi la rottura improvvisa, che in molti sui social imputano a causa delle opinioni politiche diverse. Lo scorso anno, l’ex velina aveva ricevuto l’approvazione di Matteo Salvini e Giorgia Meloni per alcuni suoi post parteggianti per la destra: “Penso che la direzione che stiamo prendendo è quella del dovere esprimere un pensiero a senso unico, censurando e censurandoci per il terrore di essere bollati come misogini, omofobi o razzisti. L’Italia è un Paese libero e così dovrebbe rimanere”.

La Balti, invece, è da sempre paladina della lotta al razzismo e a favore dei diritti civili: “Il problema non è l’eccesso di politicamente corretto, ma il razzismo e l’omofobia”, ha affermato in una recente intervista a “L’Espresso”. La Canalis non è nuova a clamorose rotture con le amiche: già nel 2019 l’ex velina si era allontanata dall’ex collega Maddalena Corvaglia per motivi ancora non noti, smettendo di seguirla sui social.