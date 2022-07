Quell’incredibile somiglianza tra Damiano e l’assessore. Stiamo parlando dei Maneskin e di una gaffe (?) fatta da un account fan della band. “Victoria e Damiano ieri“, si legge come didascalia di una foto pubblicata su Instagram. Ma la bassista del gruppo non è affatto con il frontman: con lei c’è Alessandro Onorato, assessore al Turismo, Sport e Grandi eventi del Comune di Roma. Che davvero l’autore del post abbia scambiato Onorato per Damiano David? La somiglianza c’è? Basta scorrere e guardare la seconda foto del post per farsi un’idea. E forse l’autore del lancio su Instagram si riferiva proprio al fatto che Victoria e Damiano compaino nelle due immagini. In ogni caso, la gaffe o forse la boutade è diventata virale, al punto che lo stesso Damiano l’ha condivisa come story sul suo profilo. Moltissimi i commenti divertiti sotto al post. A proposito di somiglianze, ricordate cos’era successo dopo la vittoria dei Maneskin ad Eurovision? Incredibile ma vero, qualcuno su Twitter aveva notato alcune somiglianze tra il cantante della band e Lady Diana. In particolar modo gli occhi avevano attirato la curiosità di alcuni utenti, perlopiù stranieri e il collage realizzato da una di loro era diventato virale, scatenando le più assurde teorie complottiste e raggiungendo quasi 100mila like. La questione si fa sempre più complessa.

View this post on Instagram Un post condiviso da leanne — måneskinzone (@maneskinzone)