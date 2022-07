Li ha fatti incontrare lui e ora a Il Messaggero ha voluto raccontare qualche retroscena sulla fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi: “Se fosse stato per Francesco, questo matrimonio sarebbe continuato”, le parole del pr Alex Nuccetelli. “Mi è capitato di fare incontrare tante persone che si sono innamorate o fidanzate, ma questo senza dubbio è stato il matrimonio più bello. Non sono state tutte rose e fiori, è normale, ma sono molto orgoglioso di averli presentati”, ha aggiunto, precisando poi che c’è il suo zampino anche dietro l’incontro tra l’ex capitano della Roma e la presunta nuova fiamma Noemi Bocchi. “Diciamo che si sono conosciuti a una serata che avevo organizzato io. Non a Roma però, Francesco era andato a un torneo di padel. Non so poi come sia proseguita la storia, ma sono certo che per Francesco non fu solo una storia di una sera. Si tratta di qualcosa di importante, cosa non così frequente per lui”. Galeotto fu il padel. Ma non è tutto, perché Nuccetelli ha spiegato anche quella che, a suo dire, sarebbe la motivazione delle smentite del febbraio scorso, quando era uscita la notizia della separazione: “Hanno aspettato che Ilary terminasse il programma, l’Isola. Si sono presi del tempo, dopo che esplose il caso qualche mese fa, per organizzare tutto, sistemare anche i vari legittimi rapporti economici. Lo hanno fatto anche per i rispettivi attuali compagni, penso“.