Catullo direbbe “Odi et amo”. A chi non verrebbe voglia di strappare i primi capelli bianchi? Aurora Ramazzotti lo avrebbe fatto, nonostante l’apprezzamento della madre Michelle Hunziker. La conduttrice ha pubblicato una storia Instagram in cui mostra un candido ciuffo, sottolineato da un’espressione significativa. “Mia mamma vedendo i capelli bianchi: ‘Io adoro il capello bianco su una giovane’”, ha scritto Aurora a corredo della storia, riportando le parole della madre. Poi le ha chiesto di entrare nel dettaglio: “Lo trovo bellissimo amore – ha confermato la Hunziker –. Solo le persone intelligenti, che hanno davvero qualcosa da dire, che pensano…”. “Tu non ne hai neanche uno”, l’ha interrotta l’influencer. La replica di Michelle è simpatica e inaspettata: “Appunto”.

Un siparietto sfociato nelle risate fragorose di mamma e figlia, in vacanza in Sardegna insieme al fidanzato di Aurora, Goffredo Cerza, e alle sorelle minori Sole e Celeste, nate dall’amore tra la Hunziker e il suo ex-marito Tommaso Trussardi. L’inseparabile gruppo si sta divertendo molto e, anche davanti a un bellissimo tramonto in spiaggia, Michelle, insieme alla giovane coppia, coglie l’occasione per ironizzare sui social: “Just the two of us” – scrive citando un brano di Grover Washington Jr – and la suocera in mezz… I ball…”.