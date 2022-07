In Brasile manca poco alle elezioni e Anitta, la più famosa popstar brasiliana, ha dichiarato che voterà per l’ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato per il partito dei lavoratori (Pt) ed esponente della sinistra. “Non sono del Pt e non lo sono mai stata, ma quest’anno sto con Lula”, ha scritto la cantante sui social. Anitta non ha mai nascosto le proprie posizioni e si è spesso schierata contro l’attuale presidente di destra, Jair Bolsonaro: “Avevo detto non avrei sostenuto Lula alle elezioni perché volevo qualcosa di nuovo e di diverso, ma la scommessa estremamente aggressiva di questa gente (l’attuale governo) non mi lascia altra scelta”, ha spiegato l’artista, domani attesa sul palco del Milano Latin Festival. Stando al quotidiano “Foha de Sao Paulo”, Alexandre Padilha, deputato del Pt, ha dichiarato che l’appoggio di Anitta a Lula è come un “gol di Marta”, la punta di diamante della nazionale di calcio femminile. La segretaria alla gioventù del partito, Nadia García, ha ribadito che l’annuncio della popstar, seguita su Instagram da 60 milioni di utenti, potrebbe influenzare molti giovani indecisi su quale dei due candidati votare il prossimo 2 ottobre, giorno della chiamata alle urne.