“Il sospetto d’infedeltà? L’ho pensato, a volte, come credo che lui lo abbia pensato di me“. È una Gloria Guida che si racconta a cuore aperto e senza filtri quella intervistata dal Corriere della Sera. Una conversazione doppia, che coinvolge in parte anche il marito Johnny Dorelli, il quale però ad un certo punto si sottrae alle domande (“ultimamente, non è in gran forma”, svela l’intervistatrice). 66 anni lei, 85 lui, stanno assieme dal 1979, hanno una figlia, Guendalina, e sono i protagonisti di una delle storie d’amore più longeve e chiacchierate dello spettacolo italiano. Cosa li tiene assieme da 43 anni? Il dialogo. “Nei momenti di difficoltà, siamo sempre rimasti uniti, parlando, chiarendoci”.

IL SOSPETTO DEI TRADIMENTI, LE LITI, LA GELOSIA – Tra i momenti di difficoltà vengono annoverati anche i reciproci sospetti di infedeltà e Gloria Guida lo ammette senza girarci attorno. “L’ho pensato, a volte, come credo che lui lo abbia pensato di me”. Poi ricorda come i quarantatré anni al fianco di Johnny Dorelli siano volati senza rendersene conto. “Con alti e bassi. Non è stato sempre tutto bello. Lui era un uomo che piaceva, faceva tournée sei mesi all’anno e io mi trovavo a casa con la bambina e il papà che si vedeva solo il lunedì, quando i teatri sono chiusi. Restare uniti è stato complicato, ma ho sempre saputo che amava solo me“, rivela. E ovviamente non sono mancate le liti: “Litigare e fare pace tiene vivo il rapporto. Sbattersi la porta in faccia e piano piano riaprirla fa bene. Litigavamo per sciocchezze: perché anche in vacanza lui era sempre al telefono o perché io ero gelosa”. A proposto di gelosie, la cosa è stata reciproca ma con una differenza: “Anche lui lo è stato d me, ma per orgoglio non l’ha mai ammesso”.

IL PRIMO BACIO E LA NASCITA DEL LORO AMORE – Gloria Guida riavvolge poi il nastro dei ricordi, dal primo incontro al Sistina per lo spettacolo teatrale Accendiamo la lampada, il suo debutto in teatro, lei icona delle commedie sexy, lui già star applaudita da tutti fresco di separazione da Catherine Spaak (da cui aveva avuto un figlio). E proprio Johnny Dorelli a quel punto interviene per rievocare il loro primo bacio: “Ogni sera, in scena, dovevamo baciarci e, ovviamente, era un bacio finto. Lei stava sotto un velo e il pubblico non se ne accorgeva. Una sera, invece, mi ha messo la lingua in bocca. Una roba che non mi era mai successa”. Dietro le quinte invece cos’accadeva? Lei era vestita solo con un abito di giri di perle e lui apprezzava parecchio. “Sotto avevo una tutina trasparente! Lui mi sbirciava sempre, stavo in scena e vedevo spuntare il suo naso dalle quinte. Era un birbone”.

I RUOLI SEXY AL CINEMA E QUELLE DOCCE DI TROPPO – L’attrice all’epoca era considerata il sogno erotico degli italiani e un’icona sexy grazie ad una serie di film diventati poi cult. “I film fatti non li rinnego, avrei evitato volentieri qualche doccia“, ammette oggi. Poi nell’’82 girò il suo ultimo film, per altro in coppia con Dorelli, e lasciò il cinema per dedicarsi alla figlia. “Col senno di poi, mi dico che avrei potuto fare qualcosa per non sparire, ma la gente mi ferma ancora per strada”, rivela. Ma dopo quarant’anni, colpo di scena, è tornata sul set: “Ora sto girando una commedia di Francesco Patierno, “Improvvisamente Natale”, con Abatantuono: non avrei immaginato che, dopo 40 anni lontana dal cinema, mi arrivasse una proposta”.