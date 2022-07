Un grande spavento, ma poi, per fortuna, tutto si è risolto per il meglio. Sono state ore di apprensione per Fedez e la sua famiglia dopo che la nonna Luciana Violini si è rotta il femore, probabilmente in seguito ad una caduta. E’ stato lo stesso cantante, marito di Chiara Ferragni, a dare la notizia sui social, attraverso le sue storie di Instagram: “Purtroppo due giorni fa la nonna cadendo si è fratturata un femore. Oggi l’hanno operata e fortunatamente è andato tutto bene! Ci ha fatto sudare freddo. Sei una roccia nonna!”, ha scritto Fedez. E ancora: “Raga sono toppo contento sia andato tutto per il meglio”, ha aggiunto pubblicando anche una foto che li ritrae insieme in macchina. I fan dei “Ferragnez” si sono ormai affezionati alla signora Luciana, diventata un vero e proprio personaggio social grazie ai racconti fatti dal nipote ma anche per la sua partecipazione alla serie tv The Ferragnez dedicata alla vita familiare di Fedez e Chiara Ferragni.