“Leggo che quest’anno molti italiani vanno al mare in Egitto. Ma perché un italiano deve cercare a Sharm el-Sheikh quello che ha in casa? No, grazie. Andate a Caorle (Veneto), Samperi (Ragusa), Arcomagno (Calabria) o nella Spiaggia Rosa di Budelli in Sardegna”. Così Vittorio Sgarbi. I suoi follower non hanno preso molto bene il post, anzi. In molti hanno fatto notare al critico come i prezzi in Italia siano “fuori scala”: “Fare vacanza in Italia a luglio e ad agosto equivale a farsi rapinare. Prezzi assurdi anche per località e alberghi tutt’altro che di lusso. Grazie del consiglio, ma continuerò a riempire le tasche straniere“, “Alta stagione Sharm 900€ all-inclusive 1 settimana, dimmi in Italia dove poter spendere così poco grazie“, “Un campeggio in bungalow all’isola dell’Elba, (Niente di che) per due settimane ad agosto chiedono 3.000 euro. Senza colazione e pasti, e viaggio a parte. Insomma una vacanza da poveri allora uno va all’estero. Molto semplice“, “Semplicemente perché una settimana a Sharm ti costa 400 euro… 3 giorni a Caorle 1400“. “Beh la risposta non è poi così complicata…..le vacanze in Italia costano il doppio, in alcuni casi il triplo…“. Tantissime le risposte su questa falsariga. Per altro una delle spiagge citate da Sgarbi, Budelli, è a tutela integrale ed è quindi impossibile andarci: “Dovrebbero informarla che la spiaggia di Budelli al massimo si può vedere non certo andarci. Neanche in barca”, si legge nei commenti.

Andate a Caorle (Veneto), Samperi (Ragusa), Arcomagno (Calabria) o nella Spiaggia Rosa di Budelli (nella doto) in Sardegna.