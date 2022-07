Un bagno di folla ha accolto Pogba: Polpo Paul è andato poco prima delle 10 di questa mattina al J Medical per fare le visite mediche, prima di firmare il contratto con la Juventus. Ad attenderlo c’era un migliaio di tifosi in delirio. Il giocatore ha salutato nel piazzale dove è scesa dall’auto ma non si è fermato per autografi e selfie. Nel pomeriggio poi tappa in sede per la firma del nuovo contratto con la Juventus.