Alcuni giorni fa, Giorgia Soleri aveva dichiarato pubblicamente di aver contratto il Coronavirus, scatenando paura e tensione tra i fan dei Maneskin, oggi in concerto al Circo Massimo a Roma. Nella giornata di ieri è finalmente risultata negativa e ha mostrato su Instagram il risultato del tampone “fai da te”. La gioia, però, è durata poco: “Niente, ero convinta (dopo aver chiesto a due farmacie e aver letto articoli) che per le persone vaccinate non ci fosse più la regola dei sette giorni di quarantena dal tampone che ha attestato la positività. – ha scritto in una storia Instagram – Invece c’è ancora, quindi positiva o negativa, non potrò essere al Circo Massimo.” Ha poi continuato, amareggiata: “Questa – ipotetica – negatività sembrava essere una bella botta di cul* in ambito salute e invece nulla. Sono molto triste, inutile dirlo, avevo basato tutto il tour promozionale del libro per essere a Roma domani. Ma è un giorno importantissimo, sarà uno spettacolo incredibile e sono felice che più di 70mila persone possano vederlo e goderne!”.

Infine, un augurio per il suo Damiano e la band romana: “Spaccate tutto come solo voi sapete fare, voglio sentire Roma saltare fin qui! Divertitevi tutti”. Un vero colpo basso considerando che, poche ore prima, la Soleri aveva pubblicato nelle storie la foto di due tamponi negativi, scrivendo: “Per scaramanzia stiamo in silenzio, ma due su due”. Nonostante la guarigione, dunque, sarà comunque costretta a terminare l’isolamento.