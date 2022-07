Giorgia Soleri ha annunciato su Instagram di avere il Covid e ha scatenato una forte apprensione tra i sostenitori dei Maneskin. Il 9 luglio, infatti, la band romana si esibirà al Circo Massimo davanti a 70mila fan. La paura cresce e la notizia della positività della fidanzata di Damiano potrebbe avere effetti negativi sull’evento. “Ho un’ansia che al momento non si può calcolare”, scrive un utente su Twitter; “Chissà se si sono visti con Damiano nei giorni scorsi”, commenta qualcuno preoccupato. Altri, invece, predicano calma: “Aspettiamo prima di fasciarci la testa”. Attualmente gli organizzatori hanno assicurato, però, che il concerto si svolgerà senza alcun problema.

Tra gli eventi che prevedevano la sua partecipazione nei prossimi giorni, l’influencer e attivista ha dovuto annullare appuntamenti a Roma, Polignano e la data del Salento Book Festival a Gallipoli: “Sì: sono sintomatica. Niente febbre ma molta tosse, mal di gola, dolori sparsi spossatezza e stanchezza. Come una brutta influenza, insomma. Do al mio corpo il tempo di riposare per recuperare prendendomi cura di lui in ogni modo possibile. Mi dispiace tanto per tutte le persone che si erano organizzate per partecipare agli eventi dei prossimi giorni, ­– ha scritto la Soleri su Instagram – recupereremo il prima possibile”.