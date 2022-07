“Sono immensamente orgoglioso dei risultati di questo governo nel portare a termine la Brexit“, “nel far superare a questo paese la pandemia, nell’ottenere il lancio del vaccino più veloce in Europa, l’uscita più veloce dal lockdown e negli ultimi mesi nel guidare l’Occidente nella resistenza all’aggressione di Putin all’Ucraina”. Lo ha detto il premier britannico Boris Johnson annunciando le dimissioni dalla guida dei Tory davanti al numero 10 di Downing Street. Il primo ministro resterà però in carica “fino al prossimo autunno”.