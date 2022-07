L’isola dà, l’isola toglie e la fama ha il suo prezzo da pagare. Terminata l’avventura in Honduras tra i naufraghi della sedicesima edizione de “L’isola dei Famosi”, Mercedesz Henger si è trovata a dover combattere un forte malessere fisico. A darne notizia su Instagram è stata la stessa giovane italo-ungherese, che non sta attraversando un periodo felice: “E’ arrivato il momento di rivelarvi una cosa che cerco di nascondere da quando sono uscita dall’Isola sia a voi che alla maggior parte dei miei amici e cioè che sto male, sto malissimo fisicamente… perché vi dico questa cosa? Perché è capitato che mi fermate e mi vedete con una faccia tipo “voglio uccidere tutti”, io cerco di dirvi che sono un po’ sfasata ma in realtà sto morendo dentro, sto fisicamente a pezzi, non ho avuto tempo di riprendermi, sto morendo di nausea anche in questo momento, ogni volta che tocco del cibo, ogni volta che sono stata in piscina con mia sorella sono stata male, vorrei prendere Elena e portala in Spa ma non posso perché so che starò male. Insomma, sta succedendo anche questo. Tutto ciò non mi impedirà né di mangiare né di godermi la vita e miei amici, o di viaggiare o di fare niente ma mentre faccio queste cose sto di merd*“.Un messaggio che dipinge la condizione precaria della ragazza, la quale ha ammesso di soffrire di numerose emicranie: “Qualsiasi cosa mi vedete fare, sto male”. Molti concorrenti del reality di Canale5 devono affrontare questo genere di problemi: tornando a mangiare con regolarità, infatti, il corpo fatica ad abituarsi al vecchio regime di vita e i naufraghi accusano spesso diversi tipi di malessere.