Non è ancora giunto il momento dell’ultimo ballo. Dopo aver dato appuntamento a settembre con Domenica In e ribadito la sua volontà di continuare a condurre il programma (“Col cavolo che vado in pensione. Smetterò solo quando voi, pubblico, non mi seguirete più”), Mara Venier si gode le meritate vacanze. Il suo tempo, adesso, è dedicato alla famiglia e alla casa e, tra le più svariate faccende, la Zia Mara non si esime dal pulire il terrazzo della sua meravigliosa villa romana. Un video che la ritrae in camicione leggero e slip mentre lava il balcone è circolato su Instagram, suscitando il sorriso e il divertimento dei followers. Aria di estate, insomma. Gli impegni lavorativi sono, infatti, agli sgoccioli ed è già in programma, come ogni anno, un volo per Santo Domingo, dove lei e il marito Nicola Carraro trascorreranno qualche settimana di riposo con amici e figli.