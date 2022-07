Meghan Markle non è mai stata indifferente a tavola. La Duchessa di Sussex infatti è una grande amante del buon cibo e del vino, eccetto qualche strappo alla regola. Anni fa (quando i red carpet e i set cinematografici erano la sua vera casa) l’attrice era abituata a mangiare patatine fritte e mac’n cheese accompagnati da vino Sangiovese non proprio di prima qualità. L’accoppiata era la sua vera passione. Sul suo blog, Meghan amava parlare della sua passione per la cucina sana, dei suoi pasti spesso vegetariani (ma, appunto, non privi di sgarri) illustrando anche alcune ricette molto speciali ai suoi seguaci. Basti pensare che in occasione della proposta di matrimonio da parte del principe Harry, Markle decise di festeggiare preparando il leggendario pollo arrosto seguendo scrupolosamente la ricetta di Ina Garten. Oltre a questa ricetta però c’è n’è un’altra che ha fatto breccia nel cuore della Duchessa: il sugo di zucchine alla bolognese.

Un condimento leggero e gustoso, tutt’altro che tipico della tradizione bolognese ma di cui Meghan va molto ghiotta e fiera. I consigli dell’amico (evidentemente non italiano) sono serviti per far sì che la famiglia di Harry spesso possa ritrovarsi attorno al tavolo per mangiare un bel piatto di spaghetti con questo sugo accompagnato da una bella grattugiata di Parmigiano Reggiano rigorosamente italiano. Un piatto a lei così caro da averne parlato in un’intervista a Delish: “La salsa diventa così cremosa, alla fine giureresti che ci sono tonnellate di burro e olio, quando invece sono solo zucchine, acqua e un po’ di brodo”, ha raccontato.

Le zucchine alla bolognese: la ricetta di Meghan

Preparare questa ricetta (che è diventata un vero e proprio must tra gli utenti social) è davvero facile e veloce. Andiamo a scoprire gli ingredienti e i procedimenti per sentirci solo per un pasto a tavola con la Royal Family. Ecco gli ingredienti che occorrono per preparare le zucchine alla bolognese:

5 zucchine, mezza cipolla, un bicchiere d’acqua, un dado, olio extravergine qb, Parmigiano Reggiano qb, mezzo limone, pepe.

Procedimento:

Se siete amanti della cucina italiana, passate oltre. Sì, perché Meghan in una pentola capiente fa dorare la cipolla tagliata a pezzetti con l’olio a cui unisce in un secondo momento le zucchine a cubetti, l’acqua e il dado. A quel punto Markle copre la pentola, mette la fiamma del fornello al minimo e fa cuocere il tutto per quattro ore mescolando di tanto in tanto. A questo punto il sugo (il cui composto diventa quindi una poltiglia) è pronto. Ecco che può spegnere il fuoco, preparare la pasta, unire il condimento aggiustando il piatto con una spruzzata di limone, Parmigiano reggiano e pepe.

Vi state mettendo subito ai fornelli pure voi?