Una bambina di cinque anni, dopo venti giorni di coma, ha riaperto gli occhi ascoltando le canzoni di Gigi D’Alessio. Giulia, questo il suo nome, era rimasta coinvolta lo scorso 11 giugno in un incidente stradale. Affacciata al finestrino dell’auto guidata dal papà era stata travolta da un trattore che proveniva dal senso opposto.

La bambina di Atina, provincia di Frosinone, aveva ricevuto un videomessaggio dal cantante napoletano: “Forza Giulia, combatti che ti aspetto al mio concerto. Non arrenderti che ti vogliamo tutti bene“. Subito dopo la scelta della mamma, grande fan di D’Alessio, di far ascoltare alcuni brani. E così ha aperto gli occhi per la prima volta: “Un segnale – hanno detto i medici – estremamente positivo e confortante che stavano aspettando da tempo”, riporta il Corriere della Sera.

Napoli Today aggiunge che la piccola è stata salvata grazie ad un lungo intervento eseguito all’Ospedale “Gemelli” di Roma. “Giulia ha ripreso a fare i bisogni fisiologici, un segnale positivo unito alle lacrime scese sul volto della bambina dopo aver ascoltato le parole del cantante napoletano chiamato in causa da un poliziotto, suo grande amico“, si legge sul sito in questione. Il nonno della bambina non nasconde la sua gioia, ringraziando D’Alessio: “Che Dio lo benedica, ha fatto un gesto bellissimo che non dimenticheremo mai.”

La prognosi resta comunque riservata. La storia di Giulia fa tornare in mente quella di Gianluca Sciortino, il bambino di 10 anni che nel 1992 si risvegliò dal coma sulle note della canzone di Antonello Venditti “Dimmelo tu cos’è”. Oggi è un cantautore impegnato nel sociale con la musicoterapia.