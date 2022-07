Nei giorni scorsi per le vie di Milano Antonino Spinalbese è stato avvistato dai paparazzi in compagnia della nuova fiamma Giulia Tordini. È di Whoopsee il video diventato subito virale dove i due vengono ripresi tra complicità e intesa, tanto da riuscire a godersi la passeggiata notturna senza doversi più nascondere. Belen l’avrà presa bene? Non possiamo saperlo. Certo è che la showgirl ad oggi risulta legata a Stefano De Martino, papà del primogenito Santiago. E mentre l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi è uno dei volti di punta di RaiDue, Spinalbese pare essere pronto per un’avventura a Mediaset: si sarebbe chiusa per lui la trattativa per diventare un concorrente ufficiale della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Secondo diversi rumors, dopo questa notizia Belen ha deciso, senza tanti giri di parole, di dare un ultimatum all’ex, e di dirgli cosa accadrà nel caso in cui dovesse nominare lei o la figlia che ha avuto con lui, Luna Marì, all’interno della casa più spiata d’Italia. Scatterà una denuncia. Questa indiscrezione arriva dal profilo instagram dell’”investigatore social” Alessandro Rosica: la Rodriguez non avrebbe preso affatto bene del Grande Fratello Vip e della passeggiata in nottura. Così avrebbe chiamato l’ex per minacciarlo con queste parole: “Se vai, non ti azzardare a parlare di me o di mia figlia o ti denuncio”. Ora non ci resta che attendere una risposta da parte di Spinalbese, considerando che al centro di questa polemica c’è una bambina che ovviamente deve essere tutelata. Una storia estiva al pari di una puntata dei Cesaroni o, per i cuori più da soap, di Dynasty. E considerando che Giulia Tordini è figlia di una delle famiglie più influenti nel mondo della moda milanese, non ci allontaniamo tanto in effetti dal mondo dei Carrington.