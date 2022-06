Il “premio” per la “coppia scoppiata” dell’estate 2022 senza alcun tipo di dubbio va consegnato direttamente a Shakira e Piqué (con tutto il corollario di presunte amanti che in queste giornate afose stanno raccontando le loro versioni dei fatti). La coppia, abituata a Grammy Award e Champions League, oggi fa i conti con un difficile “addio”. Qualche settimana fa sui social la cantante colombiana aveva chiuso le polemiche circa la sua presunta separazione con un “Succede a tutti”, seguito poi da un comunicato ufficiale condiviso da entrambi circa la rottura della loro storia d’amore. L’ultimo brano rilasciato dell’artista dal titolo “Te Felicito” infatti parla proprio di questo: un uomo, nel brano falso e traditore, a cui la donna in questione si sente di fare i complimenti. Canzone che sembra rispecchiare a pieno i sentimenti che Shakira sta provando in questo momento. Ecco cosa aveva dichiarato recentemente in un’intervista: “Credi di essere in una relazione sincera, ma non è reale come pensavi“. Qui si arriva quindi ad un bivio. Se il giocatore viene visto e immortalato nella movida di Barcellona per serate diciamo “movimentate” nei locali, l’artista e mamma di due figli ha dovuto elaborare il tradimento. Davanti all’amore, però, non si comanda. Ecco perché Shakira aveva sempre cercato di rimettere insieme i pezzi: il desiderio di tutelare la famiglia e i 12 anni di storia insieme da parte sua c’era eccome. Ma solo da un lato, a quanto pare. Come rivelato da Telecinco sembra che il giocatore 35enne già a gennaio si sarebbe deciso a confessare alla donna l’evoluzione dei suoi sentimenti. Il punto di rottura sarebbe arrivato però a Natale, periodo in cui la famiglia era ad Orlando per passare le festività. Al rientro di questo viaggio sarebbe arrivata da parte di Shakira la proposta a Piqué per iniziare una terapia di coppia. La risposta del giocatore sembra essere stata secca. Rivela Telecinco: “”Lei ha proposto una terapia di coppia, ma lui ha rifiutato perché non voleva aggiustare nulla, non voleva continuare con lei”. Il resto della storia ormai lo conosciamo fin troppo bene. Loro sì che sarebbero stati perfetti per Temptation Island Vip! Peccato.